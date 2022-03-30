MBB “SÜT SENİN GURUR MERSİN'İN" PROJESİYLE MİNİKLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde başlatılan “Süt Senin Gurur Mersin”in projesi ile Büyükşehir, binlerce çocuğa ulaşmaya devam ediyor. Çocukların gelişim sürecindeki en önemli besin maddelerinden olan süt ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan projeyle hem miniklerin yüzü gülüyor hem de aile bütçesine katkı sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından alınan ve Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde dağıtımı yapılan sütler, 13 ilçede belirlenen 113 dezavantajlı bölgelerde yer alan okullardaki öğrencilere haftanın 2 günü ulaştırılıyor. Üreticiden temin edilen, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen sütler, Büyükşehir Belediyesi’nin kimyasal ve biyolojik analizleri ile test ediliyor. 2019 yılında başlatılan ve pandemi sürecinde kapı kapı dolaşılarak dağıtılan sütleri çocuklar bu yıl okul sıralarında içiyor. Proje ile bu yıl toplamda 1 milyon 500 bin adet süt ulaştırılması hedefleniyor.