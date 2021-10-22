MBB, MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PEMBE MASKE DAĞITTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” kapsamında erken teşhisin önemine dikkat çekmek için pembe maske dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, “Erken teşhis için kadınlarımızın 40 yaşından sonra mutlaka 2 senede bir mamografi çekilmelerini öneriyorum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 1-31 Ekim “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” kapsamında bir farkındalık çalışmasına daha imza attı. Büyükşehir ekipleri, son 20 yılda 2 kat artan meme kanserine dikkat çekmek ve erken teşhisin önemi anlatmak için merkez Akdeniz ilçesi Taş Bina ve İstiklal Caddesinde Kırmızı Lacivert İş Hanı önünde pembe maske dağıttı. Erkekler de pembe maske takarak, farkındalık çalışmasına ortak oldu.

“Erken teşhis çok önemli”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, artan vaka sayılarıyla birlikte farkındalık çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, “Bugün meme kanseri için bir farkındalık oluşturmak istedik, çünkü içinde bulunduğumuz ay 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her sene ekim ayında farkındalık etkinliği yapmaya çalışıyoruz. Bu sene de hem pandeminin getirdiği şartlar hem meme kanserine atıfta bulunmak için pembe maske dağıtmayı uygun gördük” dedi.

Kadınların düzenli olarak muayene olmaları gerektiğini söyleyen Bakır, “Meme kanserinden korunmada erken teşhis çok önemli. Erken teşhiste bulunabilmek için de kadınlarımızın mutlaka 20-40 yaş arasında kendi kendilerini muayene, 40 yaşından sonra da mutlaka 2 senede bir mamografi çekilmelerini önemle öneriyorum. Bazen erkeklerde de çıkabiliyor ama çok nadir olduğu için özellikle kadınlara vurguda bulunmak istiyoruz” diye konuştu.