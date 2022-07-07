MBB MECLİS ÜYESİ ÖZTURAN MERSINTIME'I ZİYARET ETTİ

Ak Parti Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan , MERSINTIME'ı ziyaret etti.

Ak Parti Mersin Akdeniz İlçesi Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi , MBB Çevre ve Sağlık Komisyon Başkanı ve MBB Plan Bütçe Komisyonu Başkan Vekili Zafer Şahin Özturan , MERSINTIME gazetesini ziyaret etti.

İmtiyaz sahibi Aytur Gezer ile Mersin ve Ülke gündemine dair konular üzerinde sobet eden Özturan ,MERSINTIME'ı ilkeli , tarafsız , objektif ve Mersin'e dair yaptığı başarılı haberciliğinden dolayı tebrik etti.

Akdeniz Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışmaları ile ilgili bilgiler paylaşan Özturan , Akdeniz İlçesi ve Mersin için gece gündüz var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz dedi.

MERSINTIME imtiyaz sahibi Gezer'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek , Özturan'a teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.