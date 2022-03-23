MBB KENTİN HER NOKTASINDA ÇALIŞIYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kenti modern ve konforlu yol ağına kavuşturmak için aralıksız çalışıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’nde yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürürken, eş zamanlı olarak Karaduvar Mahallesi’nde de asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir ekipleri, kent genelinde yürüttüğü yol yapım çalışmalarının yanı sıra deforme olmuş, yıpranmış yol ve kaldırımları da yeniliyor. Ekipler, MESKİ’nin çalışma gerçekleştirdiği Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi ve Karaduvar Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kaldırım imalatının yanı sıra PMT serimi gerçekleştiriyor. Kaldırım ve asfalta hazırlık çalışmalarının tamamlanması sonrası sıcak asfalt serim çalışmalarının da yapılması planlanıyor.