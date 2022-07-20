MBB DAİRE BAŞKANI GÖKÇEK İLE İLGİLİ ŞOK İDDİALAR

Geçmiş dönem çalışma arkadaşı , yarım asırlık ağacın zehir enjekte edilerek kurutulması olayında göz altına alınan MBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Gökçek hakkında şok iddialarda bulundu .

MBB'nden emekli olan Adil Özkan , MBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Gökçek hakkında şok iddialarda bulundu ve '' Ailesinden uzak beter olsun '' dedi.

Adil Özkan , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , Daire Başkanı Serdar Gökçek'in usulsüz ve sertifakasız fidan alımı yapmak istediğini , şube müdürü olarak kendisinin işleme onay vermeyip imzalamadığı için görevden aldırdığını ve bir çok personelin ekmeğiyle oynadığını söyledi.Özkan , Daire Başkanı Gökçek'in Belediye yönetimi değişince 180 derece siyasi dönüş yaptığını ve ülkücü olarak girdiği işten CHP'li olarak Daire Başkanlığına yükseldiğini belirtti.

İşte o iddialar ;

'' Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Gökçek'in talimatıyla ağaça zehir enjekte edip kurutmasına şaşırmadım. Çünkü ben onun yanında görev yaptığım zaman , usulsüz ve sertifikasız fidan alımına onay verip imzalamadığım için beni Şube Müdürlüğü'nde aldırıp sürgün ettiren adam. Ve onun bana yaptıklarından dolayı emekli olmak zorunda kaldım. O şahıs ise saf değiştirip değişen Belediye yönetimine ayak uydurdu yani belediyeye girince Kamu-sen yönetiminde ve ülkücü olarak girdi başkan değişince CHP li oldu ben onu Allaha havele ettim. Benim gibi bir çok kişinin ekmeğiyle oynadı. İşte sonuç bu ne demişler ; Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste . Böyle insanların Allah hakkından gelsin Ailesinden uzak kendisi daha beter olsun inşallah '' dedi.