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MAGANDA DAMAT SİLAHLA DEHŞET SAÇTI!

Gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, çevredeki vatandaşlara aldırmadan havaya ateş açtı.

GÜNCEL 04.10.2021, 10:23
MAGANDA DAMAT SİLAHLA DEHŞET SAÇTI!
Gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, çevredeki vatandaşlara aldırmadan havaya ateş açtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, gelini arabadan indirdiği esnada belinden tabancasını çıkartarak havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşlara aldırmayan damat, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi eğlencesine devam etti. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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