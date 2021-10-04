Son Dakika
MAGANDA DAMAT SİLAHLA DEHŞET SAÇTI!
Gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, çevredeki vatandaşlara aldırmadan havaya ateş açtı.
GÜNCEL 04.10.2021, 10:23
Gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, çevredeki vatandaşlara aldırmadan havaya ateş açtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, gelini arabadan indirdiği esnada belinden tabancasını çıkartarak havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşlara aldırmayan damat, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi eğlencesine devam etti. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
32°
açık
Namaz Vakti 04 Ekim 2021
|İmsak
|05:02
|Güneş
|06:21
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1
Günlük GazetelerTümü