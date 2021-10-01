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LUDMİL ANGELOV’DAN MERSİN’DE KLASİK MÜZİK ŞÖLENİ
Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Mersinli sanatseverlere unutulmaz bir klasik müzik şöleni sundu.
GÜNCEL 01.10.2021, 11:14 01.10.2021, 14:13
Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Mersinli sanatseverlere unutulmaz bir klasik müzik şöleni sundu.
Şef Davide Damiani yönetiminde Festival Orkestrasının eşlik ettiği konser, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak yer aldı. Konserde, Gershwin’in ’Rhapsody in Blue’ ve ’3 Preludes’, Ravel’in ’Bolero’ eserleri seslendirildi. Konser sonunda Ludmil Angelov, Chopin’in op. 10 no.3 Piyano Etüdü’nü bis olarak seslendirdi.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanatçılara çiçek takdim edildi.
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