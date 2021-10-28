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KUTU İÇİNDE BELEDİYEYE BIRAKILAN YARALI KEDİ YAŞAM SAVAŞINI KAZANDI

Mersin’in Erdemli ilçesinde aracın çarparak bacağını ve kulağını koparttığı kedi, kutu içinde belediye binasının girişine bırakıldı.

GÜNCEL 28.10.2021, 13:11
KUTU İÇİNDE BELEDİYEYE BIRAKILAN YARALI KEDİ YAŞAM SAVAŞINI KAZANDI
Mersin’in Erdemli ilçesinde aracın çarparak bacağını ve kulağını koparttığı kedi, kutu içinde belediye binasının girişine bırakıldı. Belediye personelinin bekletmeden veterinere ulaştırdığı kedi, sağlığına kavuşarak sahiplendirildi.

Bir aracın çarptığı yavru kedinin bir bacağı ile kulağı koptu. Yaralı kediyi bulan bir vatandaş, kutuya koyarak Erdemli Belediye Başkanlığına getirip girişe bıraktı. Girişte görevli personeller hemen kediyi alıp sahip çıktı. Durumun Belediye Başkanı Mükerrem Tolu’ya iletilmesiyle personeller tarafından veteriner hekime götürülen kedi, uzun süren tedavi sürecinin ardından bir bacağı ve kulağı ampute edilerek sağlığına kavuştu. İyileşen ve ‘Amazon’ ismi verilen kedi, sahiplendirilmesiyle sıcak bir yuvaya da kavuştu.

Kediye bir aracın çarptığını anımsatan Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek, "Bir aracın çarptığı kedi yavrusu belediyemizin danışmasına bırakılmış, bunu gören görevlilerimiz acilen veteriner hekime götürerek tıbbi ve cerrahi müdahalesini sağlayarak tedavisini yaptırmıştır. Akabinde bu küçük yavruya gönüllü bir vatandaşımız sahip çıkıp evine götürerek beslemeye başlamıştır. Kedi şu anda mutlu bir şekilde hayatına devam ediyor. Kedi ilk geldiğinde kulağı ve ön ayağı yoktu. Diğer ayağında kırık vardı. Veteriner hekim arkadaşımız gerekli cerrahi ve tıbbi müdahaleyi yaparak kediyi iyileştirdi" dedi.

"İlk başta uyutmayı düşündük"

Kediyi belediye personellerinin acil olarak kendilerine getirdiğini aktaran veteriner Nuri Cırık, ”Kedimizin sol ayağı omzundan kopmuştu, sol kulak kopmuş, sağ ayağında da omuz kemiğinde bir tane kırık, dirseğinde kırık, çıkık ve bol miktarda deri kaybı vardı. Çok kötü haldeydi. İlk başta uyutmayı da düşündük fakat hayati organlarında hasar olmadığı için tedavisine karar verdik” diye konuştu.
Kedinin iki kez operasyon geçirdiğine değinen Cırık, hayvanın ameliyatlar sonrasında sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Veteriner hekimin eşi ve yardımcısı olan Mensube Cırık ise, ”Bu minik arkadaşımız geldiğinde çok yaralıydı. Çok üzüldük haline. Sonra baktık ki sevdiğimizde bize tepki gösteriyor. Yemek verdik, yemek istedi. O zaman isminin ‘Amazon’ olmasını düşündüm, ilk aklıma o geldi. Çünkü tam bir savaşçıydı. Adını ‘Amazon’ koyduk, adı gibi savaşçı çıktı. Kazandık bu savaşı ve çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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