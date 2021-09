KOCA: "SİZLERİN GELECEĞİ BİZİM GELECEĞİMİZDİR”

Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başlayan İlköğretim Haftası kutlama programı, Mezitli Şehit Yiğitcan Çiğa İlkokulu’nda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, milletvekilleri, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, il protokolü, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen törende, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olması temennisi dile getirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Koca, bu yılki eğitim öğretim döneminin herkes için çok özel ve önemli olduğunu, öğretmen ve öğrencilerin birbirlerini çok özlediklerini dile getirerek,

"İnşallah Sağlık Bakanlığımızın belirtmiş olduğu kurallara harfiyen uyarak, bireysel olarak da toplum sağlığı ile ilgili sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ederek bu zorlu dönemi hep birlikte aşacağız. Çocuklarımızın sağlığı, geleceği bizim için her şeyden önemli" dedi.

Konuşmasının devamında öğrencilere sesleyen Koca, "Sizler bize bu vatanın emanetisiniz. Sizlerin geleceği bizim geleceğimizdir. Lütfen siz vatanınıza, milletinize, ailenize faydalı birer evlat olmak için çalışınız. Bu zorlu günlerde sizlerden öncelikli isteğimiz, sağlığınız için maske-mesafe-hijyen kuralına uymanızdır. Hiç endişeniz olmasın, sizler için her türlü zorluğa karşı canla başla mücadeleye hazırız. Eğitim camiası olarak her kadememizde, tüm birimlerimizle her daim görev başındayız" ifadelerini kullandı.

Törende, 4. sınıf öğrencilerinin, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine, "Hoş geldiniz" diyerek hediye vermesi ise izleyenleri duygulandırdı.