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KOCA'DAN ' MASAL EVİ ' ZİYARETİ

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Anadolu Ayşe Ecevit Masal Evi'ni ziyaret etti.

GÜNCEL 28.09.2021, 16:40
KOCA'DAN ' MASAL EVİ ' ZİYARETİ
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Anadolu Ayşe Ecevit Masal Evi'ni ziyaret etti.
Mersin Anadolu Ayşe Ecevit Masal Evi'nde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Masal Evi'nin minik ziyaretçileriyle yakından ilgilenerek onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Adem Koca, Mersin Anadolu Ayşe Ecevit Masal Evi'nin "Masal Öğretmenleri" ne çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Masal Evimiz tüm halkımıza açıktır, ilimiz genelinde bütün öğrencilerimizi Masal Evimizi ziyarete bekliyoruz" dedi.
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