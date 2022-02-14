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KARACA : '' GÖZLERİ GÖRMÜYOR, KULAKLARI DA DUYMUYOR ''

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 65. Başkanlar Konseyi toplantısı Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya 100’ün üzerinde gazeteci ve il yöneticileri katıldı.

GÜNCEL 14.02.2022, 10:20
KARACA : '' GÖZLERİ GÖRMÜYOR, KULAKLARI DA DUYMUYOR ''

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 65. Başkanlar Konseyi toplantısı Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya 100’ün üzerinde gazeteci ve il yöneticileri katıldı. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, ‘’yerel basın susturuluyor, kapanmaya zorlanıyor, sesi kesiliyor, ekranlar kapatılıyor ve Demokrasi yok sayılıp basın özgürlüğüne kilit vuruluyor’’ dedi.

Pandemi nedeniyle başkanlar konseyi toplantılarını online olarak gerçekleştiren TGF yaklaşık iki yıl aradan sonra basının sorunlarını tartışmak üzere büyük bir katılımla 65. Başkanlar Konseyi için Antalya’da toplandı. Toplantıya Antalya Milletvekilleri Hasan Subaşı ve Rafet Zeybek, Konyaaltı belediye Başkanı Semih Esen, siyasi partilerin temsilcileri ile 100’ün üzerinde Cemiyet başkanı ve gazeteciler katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel başkanı Yılmaz Karaca, yerel basının içler acısı durumunu anlatarak, siyasi irade tarafından Anadolu basınının bitirilmek istendiğini söyledi ve şu görüşler yer verdi.

‘’GÖZLERİ GÖRMÜYOR, KULAKLARI DA DUYMUYOR’’

“Anadolu basının sorunlarını sürekli dile getirdiğimiz halde demokrasinin kuvvetler ayırımından sonra, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını temel taşlarından olan basının sorunlarına bir türlü eğilmeyenlerin adeta ‘Gözleri görmüyor, kulakları da duymuyor’. Çok uzun zamandır dile getirdiğimiz duyurularımızda ve görüşmelerimizde anlattığımız basının sorunları ve çözüm önerilerimizden hiçbiri yerine getirilmedi... Turizmin başkenti Antalya’dan bir kez daha sesleniyoruz. Pandemi sürecinde basın sektörü hiçbir destek alamamıştır. Bu nedenle yerel basın girdi fiyatları karşılanamadığı, yerel televizyonlar uydu bedellerini ödeyemedikleri, telif hakları nedeniyle güç durumda kalan radyolar bir bir kapanmakta, çalışan fikir işçilerinin neredeyse yarısı asgari ücret bile alamamaktadır… Hak ettikleri halde basın kartlarını alamayan bir çok gazeteci meslektaşımız mağdur edilmektedir. Sektörün en önemli sorunlarından biri bir türlü çözülemeyen internet medyası yasasının çıkmamasıdır. Gazeteci olmayanlar tarafından yapılan internet siteleri, kimliğimizi kötyüye kullanıp pimi çekilmiş bomba gibi ortalıkta dolaşmaktadırlar”

ANADOLU BASINI ZOR DURUMDA

Antalya Basın Cemiyeti Başkanı İbrahim Akkaya da yaptığı konuşmada Anadolu Basının zor durumda olduğunu belirterek “Başta kağıt ve baskı maliyetleri olmak üzere yerel gazeteler büyük sıkıntılar yaşıyor. Televizyon ve radyolarda uydu bedelleri ve telif hakları yüzünden mağdur. Bu sorunların çözümü için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından meslektaşlarımızı Antalya’da ağırlıyoruz. Mesleğimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşacağız. Bize destek sağlayan Konyaaltı Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

‘HASAN TAHSİNLİK YAPARSINIZ DİYE KORKUYORLAR’

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen yaptığı konuşmada, “ Gazeteciler sadece halkın haber alma hakkını temsil etmezler. Gazeteciler işler yolunda gitmiyorsa bulundukları şehirde tavır, duruş ve tutum sergileyerek doğruya doğru yönlendirmenin de baş ajanlarıdır. Tıpkı Hasan Tahsin gibi. Bugün Hasan Tahsin’i sadece bir gazeteci olarak anamayız. Buna benzer nice Hasan Tahsin’ler çıkmıştır. Yani aslında siz bir rezerv, her an harekete geçip toplumu hemen kısa sürede doğruya yönlendirebilecek hazır kıtasınız. Sizin bu hazır kıta haliniz elbet birilerini rahatsız eder. Ve ediyor. Yoksa sizlerin ilan gelirlerinizin 10 lira değil de 20 lira olmasından rahatsız değiller. Yazdığınız haberlerden de rahatsız değiller. Toplatıverirler ne olacak. Sizden asıl rahatsızlıkları bir gün bir yerde Hasan Tahsin’lik yaparsınız diye korkuyorlar” dedi

‘ÖZGÜR BASINI AYAKTA TUTAMAZSAK, BAĞIMSIZLIĞIMIZI KAYBEDERİZ’

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek de “Bu ülkede özgür basını ayakta tutamazsak bu ülkenin ne demokrasisini ayakta tutabiliriz ne ekonomisini ne bağımsızlığını ne de özgürlüğünü ayakta tutabiliriz. Yakın zamanda millet ittifakının iktidarında o özgür basın hak ettiği yerinde olacaktır” dedi

‘İYİ Kİ TGF VE YERL BASIN VAR’

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ise yaptığı konuşmada “ Yerel basın mensupları kentlerin hafızası ve iyi ki varlar. İyi ki böyle bir federasyonları, yerel basını kucaklayan destekleyen onları savunan bir kurumları var” dedi

DİJİTAL MEDYA SEMİNERİ

65. Başkanlar konseyi toplantısında ayrıca Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Uzmanı Neziha Kartal, ‘Gazetelerin dijitalleşmesi ve alternatif gelir modelleri’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.

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