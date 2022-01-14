KAMU HASTANELERİNİN YEMEĞİ DE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında , Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mersin İl Sağlık Müdürlüğü arasında 3 yıllık yemek protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Toros Devlet Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi, Erdemli Devlet Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi, Gülnar Devlet Hastanesi, Mut Devlet Hastanesi, Bozyazı Devlet Hastanesi, Aydıncık Devlet Hastanesi ve Anamur Devlet Hastanesi ile Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yemekleri ilimizdeki tüm öğretmenevleri tarafından, Mesleki Eğitim Merkezleri'nde öğrenim gören 500'den fazla öğrenci ve usta öğreticiler el birliğiyle yapılacak.

Protokolün imzalanmasının ardından İl Milli Eğitim MüdürüAdem Koca , " Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yemeklerini özenle hazırlayan sevgili öğrencilerimizin başarılarından dolayı bu sene, ilimizdeki tüm kamu hastanelerimizin yemeklerini hazırlama sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktayız. Olayın baş kahramanı sevgili evlatlarımıza, usta öğreticilerimize, öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyor, onları yürekten kutluyorum. Böyle önemli bir iş birliğine vesile olarak her daim bizlere mihmandarlık yapan Valimiz Sayın Ali İhsan SU' ya şükranlarımı sunuyor, İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Emrah CEVİZ 'in nezdinde İl Sağlık Müdürlüğümüze ve tüm sağlıkçılarımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimizin ellerinden çıkan bu lezzetli yemeklerin hastalarımıza şifa olması diliyorum " dedi.