KAHRAMAN YENİ YAYIN DÖNEMİNİ MÜJDELEDİ

Yeni sezonda ekranda olacak dizilerden bahseden Trt Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın son tanıtım filminin birbirinden dikkat çekici sahneleri ile şimdiden seyircisini meraklandırdığını belirterek, "Büyük bir heyecanla beklenen ' Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ' seyircisi ile 16 Eylül'de trt 1 ekranlarında buluşacak. Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran Gönül Dağı 11 Eylül'de, Masumlar Apartmanı 14 Eylül'de ve Teşkilat ise 26 Eylül'de her zamanki gününde izleyicisi ile buluşacak. 'Alparslan: Büyük Selçuklu' ve büyük bir ilgi ile seyredilen diğer bir dizimiz 'Bir Zamanlar Kıbrıs' ise yeni sezonda 'Kıbrıs Zafere Doğru' adıyla Ekim ayında ekranlarda olacak. Yeni sezonda da birlikte başarılı ve büyük işlere imza atacağımıza inancımız tam. Tüm kanallarımıza şimdiden başarılar dileriz" dedi.