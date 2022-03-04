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KADIN POLİSLER HALDE ÇALIŞAN KADINLARA KADES’İ ANLATTI
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kadın müdürler, amirler ve memurlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mersin Hal Kompleksinde çalışan kadınları ziyaret edip KADES’i anlattı.
GÜNCEL 04.03.2022, 10:07 04.03.2022, 15:45
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kadın müdürler, amirler ve memurlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mersin Hal Kompleksinde çalışan kadınları ziyaret edip KADES’i anlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kadın personel yapılan ziyarette, Mersin Hal Kompleksinde çalışan kadınlarla birlikte hoş ve güzel vakit geçirdi. Samimi bir şekilde geçirilen muhabbette hal kompleksinde çalışan kadınların sıkıntıları ve talepleri dinlendi. Polisler, kadınlara yönelik yapılan şiddetle mücadelede kararlı olduklarını, bir gün değil, her gün yanlarında durduklarını belirterek, KADES uygulaması ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi verdi.
Ziyaret sonunda bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlandı.
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