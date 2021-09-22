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JANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA SİVİL DENETİM
Mersin’de sivil jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
GÜNCEL 22.09.2021, 09:59 22.09.2021, 10:21
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl genelende okul servis araçları ile şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların karıştığı trafik kazalarını engellemek, vatandaşların güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak maksadıyla jandarma trafik ekipleri tarafından sivil kıyafetli ve yolcu olarak denetim gerçekleştirildi. Ekipler, 5 şehirlerarası yolcu otobüsü, 62 servis aracı ve 31 köy minibüsü denetledi.
Yapılan denetimlerin sonunda araç sürücüleri ve yolcular emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı.
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