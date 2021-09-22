Son Dakika

JANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA SİVİL DENETİM

Mersin’de sivil jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

GÜNCEL 22.09.2021, 09:59 22.09.2021, 10:21
JANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA SİVİL DENETİM

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl genelende okul servis araçları ile şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların karıştığı trafik kazalarını engellemek, vatandaşların güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak maksadıyla jandarma trafik ekipleri tarafından sivil kıyafetli ve yolcu olarak denetim gerçekleştirildi. Ekipler, 5 şehirlerarası yolcu otobüsü, 62 servis aracı ve 31 köy minibüsü denetledi.

Yapılan denetimlerin sonunda araç sürücüleri ve yolcular emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

banner290
Yorumlar (0)
32°
açık
Namaz Vakti 22 Eylül 2021
İmsak 05:02
Güneş 06:21
Öğle 12:40
İkindi 16:07
Akşam 18:48
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0
sanalbasin.com üyesidir