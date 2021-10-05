JANDARMA EKİPLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulunulduğu bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ’4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, Toroslar ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı. Jandarma ekipleri ayrıca hayvanların bakıma ihtiyacı olup olmadığı ve sağlık durumlarını kontrol etti, yaralı, hasta ve bakıma muhtaç hayvanlar tedavi edilmesi amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Hayvanları besleyen jandarma ekipleri, sokak hayvanlarının bir gün değil her gün korunması gerektiğini vurguladı.