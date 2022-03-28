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İYİLİK GEMİSİ LÜBNAN YOLUNDA
Verenel Derneği, İçişleri Bakanlığı ve AFAD işbirliğiyle Lübnan’a gıda yardımı yolladı.
GÜNCEL 28.03.2022, 15:59 28.03.2022, 17:52
Verenel Derneği, İçişleri Bakanlığı işbirliği ve AFAD koordinasyonunda gerçekleşen gıda kolilerini Lübnan’a yollandı.
Önce AFAD deposuna gönderilen gıda kolileri, yapılacak kontrollerden sonra 1 Nisan tarihinde Taşucu’ndan Lübnan’a ulaşacak.
Verenel Derneği Mersin Görevlisi Muhammed Yusuf Aygün dernek bağışçılarına teşekkür ederek “yardımlarınızla hazırladığımız gıda kolileri birçok insana umut olacak” dedi.
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