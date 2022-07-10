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İYİ PARTİ 9 PARTİ İLE BAYRAMLAŞTI
Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti’de siyasi partiler arası bayramlaşma gerçekleşti.
GÜNCEL 10.07.2022, 22:43
Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti’de siyasi partiler arası bayramlaşma gerçekleşti.
İYİ Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarette bulunan siyasi parti temsilcilerini ağırladı.AK Parti, CHP, Türkiye Değişim Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi İYİ Parti’yi ziyaret eden partiler oldu.
İYİ Parti’de siyasi parti heyetlerini, Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Arslan, Gençlik Politikaları Başkanlığı Çevre ve Ekoloji Politikaları MYK Başkanı Merve İnan ağırladı.
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