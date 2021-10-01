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İYİ Kİ VARSINIZ PROJESİ DEVAM EDİYOR
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan İyi ki Varsınız Projesi devam ediyor.
GÜNCEL 01.10.2021, 13:05 01.10.2021, 13:21
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan İyi ki Varsınız Projesi devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ÇOGEP kapsamında hazırlanan İyi ki Varsınız Projesinin uygulama merkezlerini ziyaret etti.
Akdeniz ve Toroslar halk eğitim merkezlerinde devam eden meslek edindirme kursları içerisinde bulunan el sabunu yapımı, ev tekstil ürünleri hazırlama ve genel muhasebe kurslarını ziyaret eden ekipler, kursiyerlerle sohbet ederek, sorunları olup, olmadığını sordu.
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