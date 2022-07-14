İL MÜDÜRÜ KOCA : '' TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE HAKİMİYET MİLLETİNDİR ''

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , '' Halkımızın canını ortaya koyarak demokrasimize , milletimize , bağımsızlığımıza sahip çıkışının kutlu yıl dönümüdür '' dedi.

İl Müdürü Koca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6.yıl dönümü vesilesi ile yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

Bugün halkımızın tek ses, tek nefes, tek yürek olarak demokrasimize yapılan kanlı darbe girişimine karşı adeta bir duvar gibi duruşunun; kanını, canını ortaya koyarak demokrasimize, milletimize, bağımsızlığımıza sahip çıkışının kutlu yıl dönümüdür. Bugün, kendilerini devletten, halktan, demokrasiden üstün görenlerin bizzat halkımızın gövdelerini siper edişiyle geri püskürtüldüğü gündür.

Sözde darbeciler görmüşlerdir ki hiçbir güç halkın gücünün üstüne çıkamaz. Bu millet tarihin en eski dönemlerinden beri devletine, milletine, tarihine, demokrasisine, inancına sahip çıkmış onurlu bir millettir. Tüm dünya 15 Temmuz günü görmüştür ki Türkiye Cumhuriyeti'nde "Hakimiyet Milletindir!". Hiçbir güç bu şerefli gerçeği değiştirmeye muktedir olamayacaktır!

Bir ülkenin geleceği eğitimli vatandaşlarıyla şekillenir. Bir milletin asıl gücü topu, tüfeği, tankı değil; inançlı, imanlı, eğitimli gençliğidir. Darbeyle işgal teşebbüsü imanlı bir milletin gücü karşısında başarısız olmaya mahkumdur. Kişiliğini ve hayatını tek bir görüşe veya düşünceye teslim etmiş, aklını ve vicdanını bir düşünceye rehin bırakmış herkes büyük bir yanılgı içindedir. Bizim halkımız artık bu çirkin ve karanlık zihniyete teslim olamayacak kadar demokratik, bilinçli ve duyarlıdır. Biz, 15 Temmuz gecesi bunu gördük, yaşadık. Ben doğduğum toprağımla, mensubu olduğum milletimle gurur duyuyorum. Bu gururu geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza anlatmak ve onları demokratik bilinçle yetiştirmek boynumuzun borcudur.

Bu anlamda her 15 Temmuz günü, bağımsızlığımıza ve aziz milletimize uzanan hain elleri kırma azmimizi bileyen bir hatırlatma vesilesi olacaktır. Bu vesileyle karakterimizin vazgeçilmez unsurları olan bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin devamı uğruna canını veren aziz şehitlerimizi minnetle yâd ediyor, bu uğurda canını ortaya koyan kahraman gazilerimizi sonsuz şükran duygularımla selamlıyor, Yüce Türk halkının "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü"nü kutluyorum. Allah, Devletimize ve Milletimizin Birliğine Zeval Vermesin!

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır."

Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.