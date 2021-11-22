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İL MÜDÜRÜ KOCA, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Tevfik Sırrı Gür Anaokulu' nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu.
GÜNCEL 22.11.2021, 14:08
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Tevfik Sırrı Gür Anaokulu' nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu.
Mesleğimizin ne kadar kutsal olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Minik yavrularımıza anne baba oldukları, onları her yönüyle hayata hazırladıkları için öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.
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