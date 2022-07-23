Son Dakika
İL MÜDÜRÜ KOCA : '' KÖY YAŞAM MERKEZLERİ BÜYÜK ÖNEM ARZEDİYOR ''
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında tüm ilçe milli eğitim müdürleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tarım İl Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla ’Köy Yaşam Merkezleri’ bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
GÜNCEL 23.07.2022, 14:19 24.07.2022, 11:56
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında tüm ilçe milli eğitim müdürleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tarım İl Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla ’Köy Yaşam Merkezleri’ bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Müdür Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de özellikle altını çizdiği okul öncesi eğitim, mesleki eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği konularında köy yaşam merkezlerinin açılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi. Mersin’de kapatılan tüm köy okullarının köy yaşam merkezine dönüştürülmesine yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Koca, çalışan ve destek olan tüm paydaşlara teşekkür etti.
36
açık
Günün Anketi Tümü
BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ ?
Namaz Vakti 24 Temmuz 2022
|İmsak
|03:56
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:53
|İkindi
|16:42
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0