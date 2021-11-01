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İL MÜDÜRÜ KOCA'DAN TAZİYE ZİYARETİ
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Toroslar Atatürk İlkokulu Müdürü Abdurrahman Uysal'ın vefatı nedeniyle Toroslar Atatürk İlkokulu'na taziye ziyaretinde bulundu.
GÜNCEL 01.11.2021, 17:38
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Toroslar Atatürk İlkokulu Müdürü Abdurrahman Uysal'ın vefatı nedeniyle Toroslar Atatürk İlkokulu'na taziye ziyaretinde bulundu.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve Memur-Sen Mersin İl Temsilcisi Abdulla Çelik ile birlikte Toroslar Atatürk İlkokulu Müdürü Abdurrahman Uysal'ın vefatı nedeniyle Toroslar Atatürk İlkokulu'na taziye ziyaretinde bulunarak okul idaresi ve öğretmenlerine baş sağlığı dileklerinde bulundu. Daha sonra merhum Abdurrahman Uysal'ın evini ziyaret eden Adem Koca, merhumun ailesine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı dileklerini iletti.
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