Son Dakika

İL MÜDÜRÜ DEMİR : '' İSTERİZ Kİ BARIŞIN KARDEŞLİĞİN GÖNÜL COĞRAFYASINI SİZ BELİRLEYİN ''

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Mersin’de 31 Ocak'ta başlayan Gönül Coğrafyası Temalı 6. Tematik Kış Kampı sona erdi.

GÜNCEL 05.02.2022, 17:19
İL MÜDÜRÜ DEMİR : '' İSTERİZ Kİ BARIŞIN KARDEŞLİĞİN GÖNÜL COĞRAFYASINI SİZ BELİRLEYİN ''

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Mersin’de 31 Ocak'ta başlayan Gönül Coğrafyası Temalı 6. Tematik Kış Kampı sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Tematik Kış Kampları kapsamında Gönül Coğrafyası, Edebiyat, Gönüllülük, Güzel Sanatlar, İletişim ve Sinema, İnsan ve Toplum, Spor ve Sağlıklı Yaşam, Mühendislik, Uluslararası İlişkiler, Tarih ve Medeniyet olmak üzere 10 farklı ilde 10 farklı temayla gerçekleştirilen geleneksel kış kampları sona erdi.

31 Ocak 04 Şubat 2022 tarihleri arası Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mersin Kız Öğrenci Yurdunda yapılan “Gönül Coğrafyası” kampına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, KYGM Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanı Rüveyda Çiftçi, Gençlik Çalışmaları Daire Başkanı Oktay Mahşer, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah, gazeteci yazar Hasan Öztürk, İlahiyatçı yazar Sosyolog Erol Erdoğan, tarihçi, yazar Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Samsun, Sivas ve Konya illerinden toplam 150 uluslararası kız öğrenci katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce, İl Müdürlüklerine bağlı yurtlarda barınan ve farklı şehirlerde üniversite hayatına devam eden öğrencilerin; belirlenen temalarda akademik ve entelektüel bilgiye ulaşmalarını sağlamak, alanında başarılı, uzman ve örnek isimlerle bir araya gelerek tecrübelerinden istifade etmek, şehit ailelerini ziyaret etmek ve şehrin tarihi, kültürel, manevi mekânlarını görmelerini sağlamak amacıyla 10 ilden yaklaşık bin 500 öğrencinin katılımıyla “Kredi ve Yurtlar Geleneksel 6. Tematik Kış Kampları” gerçekleştirildi.

Kampların Türkiye genelinde 10 ilde düzenlendiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze Bağlı Yurt Müdürlüklerinde düzenlenen; Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen, Geleneksel Tematik Kış Kampları kapsamında yeryüzü Cenneti Mersinimiz de ‘Gönül Coğrafyası’ Kampımızın sonuna geldik. Kocaeli, Bursa İzmir, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Samsun, Sivas ve Konya İllerinden toplam 123 Uluslararası kız öğrencimizi ağırladık. Tarih boyunca kopmayan bağlarla ortak değerlerde buluşan, Coğrafi özelliklerden öte gönül birliğiyle birbirini destekleyen ülkelerden, Ülkemize ve İlimize Eğitim görmek maksadıyla 5 gün boyunca misafir olarak gelen ve yurtlarımızda barınan, her biriniz gönül elçisi sevgili gençlerimizi ağırlamak, İl Müdürlüğümüz adına ayrı bir onur olmuştur.

İstedik ki sizler; Mersinimizden Gönül Coğrafyası Kampından ayrılırken; Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Balkanlar Uzak Doğuya dek tüm Dünya gençlerinin; Atalarımızın bizlere Mukaddes bir emanet olarak bıraktığı bu şanlı topraklarda özgürce eğitim görüp devletimiz tarafından desteklendiğini bilmeniz, Ziyaret Ettiğiniz Şehitliklerde; Şehit Ailesi Buluşmalarında Bu Toprakların Her Karışının Kanla Sulanarak Büyük Zaferlerin Ardından Kazanıldığını Korunduğunu; Manevi Değerlerimizi Yaşatma Adına Ülkemizde Ve Dünyada Her bir Gencin Büyük Bir Mesuliyet Taşıması gerektiğini bilmeniz, Dünyanın kaderini belirleyecek siz gençlerin; Beraberce ortak değerlerde Barış içinde, anaların çocuklarına ağıt yakmadığı, çocukların silahlardan korkmadığı, Denizlere vuran Alya bebeklerin tarih sahnesinde son bir kara leke olarak kaldığı Gönül Coğrafyaları çizmenizdir.

İstedik ki; Dünya’nın 5’ten, 7’den ve 20’den büyük olduğunu; İlimizde toplanan 40 Ülkenin Gönül temsilcileriyle; Barışın ve kardeşliğin haritasını Gönül Coğrafyasını çizmenizdi. 5 gün boyunca Mersinimizin tarihi turistik eserlerini görme, yöresel lezzetlerini tatma ve şehir gezileri ile şehrimizi tanıma imkânlarınız olmuştur. Sağlam dostluklarla ayrılacağınıza inandığım bu kamp için öncelikle kampımızı ziyaret ederek bizleri onurlandıran Kültür ve Turizm Bakan yardımcımız Serdar Çam'a, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürümüze, Tematik Kış Kamplarına hayat veren proje mimarlarından kıymetli Daire Başkanlarımız Oktay Mahşer ve Rüveyda Çiftçi'ye, Programa zaman ayırıp katılan Akademisyen Gazeteci ve Yazarlarımıza, Programda emeği geçen Genel Müdürlük, İl Müdürlüğü ve Yurt Müdürlüğü çalışma arkadaşlarıma ve siz kıymetli öğrencilerimize teşekkür eder eğitim hayatınızda başarılar dilerim." İfadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 05 Şubat 2022
İmsak 06:12
Güneş 07:34
Öğle 13:00
İkindi 15:52
Akşam 18:17
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 24 36
8. Gaziantep FK 23 35
9. Başakşehir 22 34
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 22 23
17. Bursaspor 21 21
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Getafe 23 25
15. Granada 22 24
16. Elche 23 23
17. Mallorca 21 20
18. Deportivo Alaves 23 20
19. Cadiz 22 18
20. Levante 22 11
sanalbasin.com üyesidir