İL MÜDÜRÜ DEMİR : '' İSTERİZ Kİ BARIŞIN KARDEŞLİĞİN GÖNÜL COĞRAFYASINI SİZ BELİRLEYİN ''

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Mersin’de 31 Ocak'ta başlayan Gönül Coğrafyası Temalı 6. Tematik Kış Kampı sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Tematik Kış Kampları kapsamında Gönül Coğrafyası, Edebiyat, Gönüllülük, Güzel Sanatlar, İletişim ve Sinema, İnsan ve Toplum, Spor ve Sağlıklı Yaşam, Mühendislik, Uluslararası İlişkiler, Tarih ve Medeniyet olmak üzere 10 farklı ilde 10 farklı temayla gerçekleştirilen geleneksel kış kampları sona erdi.

31 Ocak 04 Şubat 2022 tarihleri arası Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mersin Kız Öğrenci Yurdunda yapılan “Gönül Coğrafyası” kampına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, KYGM Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanı Rüveyda Çiftçi, Gençlik Çalışmaları Daire Başkanı Oktay Mahşer, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah, gazeteci yazar Hasan Öztürk, İlahiyatçı yazar Sosyolog Erol Erdoğan, tarihçi, yazar Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Samsun, Sivas ve Konya illerinden toplam 150 uluslararası kız öğrenci katıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce, İl Müdürlüklerine bağlı yurtlarda barınan ve farklı şehirlerde üniversite hayatına devam eden öğrencilerin; belirlenen temalarda akademik ve entelektüel bilgiye ulaşmalarını sağlamak, alanında başarılı, uzman ve örnek isimlerle bir araya gelerek tecrübelerinden istifade etmek, şehit ailelerini ziyaret etmek ve şehrin tarihi, kültürel, manevi mekânlarını görmelerini sağlamak amacıyla 10 ilden yaklaşık bin 500 öğrencinin katılımıyla “Kredi ve Yurtlar Geleneksel 6. Tematik Kış Kampları” gerçekleştirildi.



Kampların Türkiye genelinde 10 ilde düzenlendiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze Bağlı Yurt Müdürlüklerinde düzenlenen; Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen, Geleneksel Tematik Kış Kampları kapsamında yeryüzü Cenneti Mersinimiz de ‘Gönül Coğrafyası’ Kampımızın sonuna geldik. Kocaeli, Bursa İzmir, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Samsun, Sivas ve Konya İllerinden toplam 123 Uluslararası kız öğrencimizi ağırladık. Tarih boyunca kopmayan bağlarla ortak değerlerde buluşan, Coğrafi özelliklerden öte gönül birliğiyle birbirini destekleyen ülkelerden, Ülkemize ve İlimize Eğitim görmek maksadıyla 5 gün boyunca misafir olarak gelen ve yurtlarımızda barınan, her biriniz gönül elçisi sevgili gençlerimizi ağırlamak, İl Müdürlüğümüz adına ayrı bir onur olmuştur.

İstedik ki sizler; Mersinimizden Gönül Coğrafyası Kampından ayrılırken; Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Balkanlar Uzak Doğuya dek tüm Dünya gençlerinin; Atalarımızın bizlere Mukaddes bir emanet olarak bıraktığı bu şanlı topraklarda özgürce eğitim görüp devletimiz tarafından desteklendiğini bilmeniz, Ziyaret Ettiğiniz Şehitliklerde; Şehit Ailesi Buluşmalarında Bu Toprakların Her Karışının Kanla Sulanarak Büyük Zaferlerin Ardından Kazanıldığını Korunduğunu; Manevi Değerlerimizi Yaşatma Adına Ülkemizde Ve Dünyada Her bir Gencin Büyük Bir Mesuliyet Taşıması gerektiğini bilmeniz, Dünyanın kaderini belirleyecek siz gençlerin; Beraberce ortak değerlerde Barış içinde, anaların çocuklarına ağıt yakmadığı, çocukların silahlardan korkmadığı, Denizlere vuran Alya bebeklerin tarih sahnesinde son bir kara leke olarak kaldığı Gönül Coğrafyaları çizmenizdir.

İstedik ki; Dünya’nın 5’ten, 7’den ve 20’den büyük olduğunu; İlimizde toplanan 40 Ülkenin Gönül temsilcileriyle; Barışın ve kardeşliğin haritasını Gönül Coğrafyasını çizmenizdi. 5 gün boyunca Mersinimizin tarihi turistik eserlerini görme, yöresel lezzetlerini tatma ve şehir gezileri ile şehrimizi tanıma imkânlarınız olmuştur. Sağlam dostluklarla ayrılacağınıza inandığım bu kamp için öncelikle kampımızı ziyaret ederek bizleri onurlandıran Kültür ve Turizm Bakan yardımcımız Serdar Çam'a, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürümüze, Tematik Kış Kamplarına hayat veren proje mimarlarından kıymetli Daire Başkanlarımız Oktay Mahşer ve Rüveyda Çiftçi'ye, Programa zaman ayırıp katılan Akademisyen Gazeteci ve Yazarlarımıza, Programda emeği geçen Genel Müdürlük, İl Müdürlüğü ve Yurt Müdürlüğü çalışma arkadaşlarıma ve siz kıymetli öğrencilerimize teşekkür eder eğitim hayatınızda başarılar dilerim." İfadelerini kullandı.