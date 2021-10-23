İL MÜDÜRÜ DEMİR : '' EMNİYET TEŞKİLATIMIZA MİNNETTARIZ ''

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi, Euro Cup Women ve Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası’nda İlimizi temsil eden Çukurova Basketbol kulübü Başkanı Serdar Çevirgen, takım kaptanları Esra Ural Topuz ve Shavonte Zellous ile birlikte İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.

Göreve başladığından bugüne Mersin’in gençliğine, sporuna verdiği ve vereceği desteklerden dolayı Aslan’a teşekkür eden Demir, “Ülkemizin huzur, güvenlik, asayiş ve düzenini sağlamakla görevli olan, Milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması, toplumsal asayişin muhafaza edilmesi için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan Emniyet Teşkilatımıza minnettarız. Emniyet güçlerimizin bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Emniyet Teşkilatımızın her zaman yanındayız” dedi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Çukurova Basketbol kulübü Başkanı Serdar Çevirgen ve beraberindekilere nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İlimizi Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi, Euro Cup Women ve Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası’nda en iyi şekilde temsil eden Çukurova Basketbol kulübüne başarı dileklerinde bulundu.