İL MÜDÜRÜ CEVİZ , TOROS DEVLET HASTANESİNDE 8 MART KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI
Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Emrah Ceviz , Toros Hastanesini ziyaret ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Sağlık Çalışanlarının ve hastaların gününü kutladı.
Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Emrah Ceviz , Toros Hastanesini ziyaret ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Sağlık Çalışanlarının ve hastaların gününü kutladı.
Toros Devlet Hastanesi personellerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu ve Solistlerinin konserine de katılan Ceviz , Hastane çalışanlarının moral ve motiasyonlarına , birlik ve beraberlik duygularına önemli katkı sunan etkinliklerden dolayı Hastane Yönetimini ve emeği geçen Sağlık Çalışanlarını tebrik etti.
Torso Devlet Hastanesi Kültür Sanat ve Spor komitesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı ve 12 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik planlandığını öğrendiğini belirten Ceviz , Kamu Hastanelerinde böylesine önemli bir etkinliğin ilk kez Toros Devlet Hastanesinde uygulandığını ve Türkiye'de bir ilk olduğunun altını çizdi.
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