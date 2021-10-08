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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KOCA ROMANYA'DA

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın katılımlarıyla, AB-Türkiye Arası Sivil Toplum Diyaloğu Destekleme Programı -CSD-VI "Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kurmak" projesinin "Çalışma Ziyareti" Romanya/Köstence'de başladı.

GÜNCEL 08.10.2021, 10:08
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KOCA ROMANYA'DA
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın katılımlarıyla, AB-Türkiye Arası Sivil Toplum Diyaloğu Destekleme Programı -CSD-VI "Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kurmak" projesinin "Çalışma Ziyareti" Romanya/Köstence'de başladı.
CSD-VI Projesinin Köstence'deki 'Çalışma Ziyareti'nde Başkonsolosunun katılımı ile Romanya milletvekilinin XVI. Yüzyılda yapılan Romanya'daki en eski Osmanlı dönemi camii olan Esma Sultan Camii tablosu İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından takdim edildi.
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