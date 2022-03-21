İL BAŞKANI ÖZER : '' SAĞLIK KAHRAMANLARIMIZ ADINA ÜLKEMİZDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK ''

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer , Covid-19 salgını ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarına ithaf edilen fidan dikme etkinliğine katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Başkanı Özer , Silifke Yeşilovacık Mahallesinde oluşturulan hatıra orman etinliğne katılanlara yaptığı teşekkür açıklamasında şu görüşleri paylaştı ;

Etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran İl Sağlık Müdürümüz Op.Dr. Emrah Ceviz ve Sağlık bürokrasimizin yöneticilerine, Silifke kaymakamımız Abdullah Arslaner, Silifke Belediye Başkanımız Sadık Altınok , Tema vakfı gönüllülerine, Orman Bölge Müdürümüz Kenan Akduman ve ekibine , Mersintime ekibine, Sağlık Çalışanlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Tarih boyunca salgınlar insanların en büyük korkulu rüyası olmuş, milyonlarca can salgın hastalıklar da yitirilmiştir. İnsanın zorlu bir etik imtihanı verdiği , insanın insandan kaçtığı karanlık günler olarak tarihe geçen bu süreçler yine mesleğine bağlı sağlık ve Sosyal hizmet çalışanlarının ve bilim insanlarının çabaları ile aşılmıştır. İtalyan yazar ; Boccacio büyük veba salgını “Decameron” da “babalar, oğullarını; anneler, bebeklerini terk ediyor” sözleri ile tasvir eder. O günlerde de kimselerin yardımına koşmadığı hastalara kapılarını açanlar, deva olanlar elbette bu kutsal görevleri layıkıyla icra eden Sağlık Çalışanlarımız olmuştur. Bulaş riskiyle, ölüm riskiyle en sevdiklerine taşıma riskiyle görevini yerine getirirken Şehit olan Sağlık kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum.Mekanları Cennet Makamları Âlî olsun. Salgın dönemi Ülkemizde Şehit olan Sağlık Kahramanlarımız adına ilk hatıra ormanı olması için emek veren başta Toros devlet hastanesi başhekim yardımcımız Dr. Ruhsar Uçar hanıma, Mukaddem Aile Sağlığı merkezi Doktoru Ahmet Erkal beye, Mersin Orman İşletme Müdürümüz Kenan Akduman ve ekibine, İl Sağlık Müdürümüz Emrah Ceviz ve etkinliğimize katılan Sağlık Bürokrasisinin yöneticilerine, bugünü önemli kılan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.