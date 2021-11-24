İL BAŞKANI ÖZER, BAŞKAN KAÇAR'A ZİYARETİNDE YÖRÜKLERİN EL EMEĞİ SECCADESİNİ HEDİYE ETTİ

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Onursal Başkanı Mahmut Kaçar'ı makamında ziyaret etti.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı aynı zamanda Sağlık-Sen onursal başkanı Mahmut Kaçar’ı makamında ziyaret ederek Mersin yörüklerinin el emeği dokuma seccadelerini takdim eden Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer, "Hoşsohbet ortamında geçen ziyarette, misafirperverliğinden dolayı başkanımıza teşekkür eder, çalışmalarında muvaffakiyetler niyaz ederim" dedi.