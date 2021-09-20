İKİNCİ EL OTOMOBİLLER ELDE KALIYOR

Normalde bir hafta içerisinde satılan araçlar 5 aydır galerilerde bekliyor. İkinci el oto satıcıları çok lüks araçlardaki satışların da durma noktasında olduğunu söyledi.

ÖTV matrah düzenlemesinin ardından ikinci el otomobil fiyatlarında beklenen düşüş gerçekleşmedi. Aldıkları araçların normal şartlarda 5 gün içinde satıldığını fakat son dönemlerde ikinci el otomobillerinin 7 aydır satılmayı beklediğini söyleyen ikinci el otomobil satıcısı Nihat Garip, “Fiyatların düşmesini beklemiyoruz. Eskiden olsa 5 günde sattığımız ikinci el araçları şuan 7 aydır satmaya çalışıyoruz. Araçlar elimizde kalıyor” dedi.

“İkinci el otomobilleri satmakta zorlanıyoruz”

İkinci el otomobillerde beklenen indirimin gelmediğini ve otomobillerin 7 aydır garajda satılmayı beklediğini belirten Garip, “Eskiden bir aracı 5 ile 10 gün arasında satmayı planlayarak alıyorduk ki araçlar 10 günün üstünde elimizde kaldığında bu durum bizi rahatsız ediyordu fakat şuanda 5-6 aydır satılmayı bekleyen araçlarımız var. Satışlar beklentinin bir tık altında. Hızlıda diyemeyiz kötüde diyemeyiz belli bir miktarda satış yapabiliyoruz. İkinci el otomobil fiyatlarında beklenen düşüş olmadı. Canlılık ve hareketlilik yok beklenenin çok altında. İnsanlar daha çok 100 ile 150 bin TL sınırındaki araçlara talep gösteriyor. Çok lüks araçlar zaten şuanda durma safhasında” ifadelerini kullandı.