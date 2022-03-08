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HAK-İŞ'Lİ KADINLAR BOWLİNG TURNUVASINDA BİR ARAYA GELDİ
Mersin Hak-İş İl Başkanlığı ve Hizmet İş Sendikası Mersin Şubesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bowling turnuvası düzenlendi.
GÜNCEL 08.03.2022, 14:03
Kadın üyelerin yoğun ilgi gösterdikleri turnuvada keyifli anlar yaşandı. Yedi takımın kıyasıya yarıştığı turnuvada dereceye giren üyelere, günün anısına Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce tarafından hediyeler verildi.
Başkan Yüce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte emekçi kadınların ilk defa oyun deneyimini yaşadığı bowling turnuvasının keyifli bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. Yüce, "Kadınlar için çok değişik ve güzel bir etkinlik oldu. Çok keyif aldılar, biz de keyif aldık ve birlikte eğlendik. Eğlence ve dostluk içerisinde geçen turnuvadan tüm üyelerimiz memnun kaldı" dedi.
Kaynak: İHA
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