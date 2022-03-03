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HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI HEYETİ VALİ SU’YU ZİYARET ETTİ
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez beraberinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Mersin Şube Başkanı Gökay Asker ile birlikte Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.
GÜNCEL 03.03.2022, 10:33
Genel Başkan Ercan Geçmez ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, vakıf olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Vali Ali İhsan Su ise konuşmasında, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Geçmez ve beraberindeki heyetin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti ve teşekkür etti.
Kaynak: mersintime
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