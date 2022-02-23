GENEL BAŞKAN DURMUŞ : '' FAİLLER BULUNMALI GEREKLİ CEZALAR VERİLMELİ ''

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, MGC’yi ziyaret etti. Yapılan ziyarette gazetecilere yönelik yapılan saldırıları değerlendiren Durmuş, şiddette cezasızlığa son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş Haberci Gazetesine yapılan saldırı sebebiyle Mersin’e geldi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni de ziyaret eden TGS heyeti, yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Mesleki dayanışmanın önemine vurgu yapan Durmuş, MGC yönetimine gösterdikleri dayanışmadan ötürü teşekkür etti.

“Gazetecilere saldırmanın cezası yok”

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş ziyareti sırasında gazetecilere yapılan saldırıların arttığını ifade ederek, “Türkiye’de gazetecilere yönelik artan bir baskı var. Son aylarda ise bu baskının fiziki saldırılara dönüştüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda iki gün art arda Mersin Haberci Gazetesine yapılan saldırılar, arkasından Kocaeli’de Güngör Aslan adlı gazetecinin öldürülmesi özellikle yerel medyada beğenilmeyen haberlerin bir tepkiye dönüştürülmesi, bunun örgütlendirilmesi gibi bir tablo görüyoruz. Gazeteciler baskı ve saldırı altında çünkü hep cezasızlıkla saldırganlar kurtuluyorlar. Bu ülkede gazetecilere saldırmanın bir cezası yok.” dedi.

“Failler bulunmalı, gerekli ceza verilmeli”

Gazetecilere yönelik saldırıların organize edildiğini belirten Gökhan Durmuş, faillerin gerekli cezayı almaları için Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına çağrıda bulundu: “Hem Haberci Gazetesinin önüne gelen gençlerin hem de Güngör Aslan’ı öldüren 20 yaşındaki gencin ‘Ben senin haberini beğenmedim o yüzden tepkimi gösteriyorum’un ötesinde bir organize iler gibi gözüküyor. Ve buna göz yumulmaması gerekiyor. Buradan Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına çağrı yapıyorum. Hızla bu sorunları çözecek ve failleri kurumların önüne gönderen, gazetecilerin katledilmesinde sorumluluğu olanların ortaya çıkarılması ve en ağır biçimde cezalandırılmaları gerekiyor.”

“Mesleğimizin geleceği için dayanışma şart”

Gazetecilere yönelik saldırılar karşısında birlik olmanın önemli olduğunu dile getiren TGS Başkanı, “Gazeteciler kamu işi yapıyor gazeteciye saldırmak ve haber yapmasına engel olmak aynı zamanda halkın haber alma hakkına yapılan bir saldırıdır. Bu nedenle devletin, hükümetin bu tür saldırıları en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor yoksa bu saldırıların yenisi yaşanacak. Gazetecilere yönelik şiddette cezasızlığa son verilmesi gerekiyor. MGC yönetimine gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyorum. Meslek olarak sessiz kaldığımız sürece bunların ardı gelecek. Biz hem mesleğimiz için hem de meslektaşlarımız için dayanışmamızı arttıracağız, birlikte tepki göstereceğiz ki mesleğimizi layığıyla yapabilelim.” şeklinde konuştu.