FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN ÇATIŞMA

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, torbacı oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gruplar sokak içerisinde çıkarak dağıldı. Akşam saatlerinde geri gelen gruplar arasında bu defa silahlı çatışma çıktı. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş ederken, mahallede büyük panik yaşandı.

Film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma

Torbacılar arasındaki silahlı çatışma anları film sahnelerini aratmadı. Taraflar saklanarak, duvarları siper olarak kullanarak birbirlerine defalarca ateş etti. Bir süre sonra silah sesleri kesilirken, mahallede bulunanlar polis ekiplerini arayıp yardım istedi.

Parkta iki yabancı uyruklu şahıs bıçaklandı

Çatışma sonrasında bir parkta iki yabancı uyruklu şahıs hafif şekilde bıçakla yaralanmış şekilde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinde incelemelerde bulunarak olayda kullanılan bir tabancaya ise el koydu. Çatışmaya karışan şahısların ise kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan yaşanan silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.