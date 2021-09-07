FARUK EROL: "KALEM TUTAN ELLER BUGÜN ÜRETİM ÇARKINI DÖNDÜRÜYOR”

Mersin Toroslar Mimar Sinan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 01 Ocak 2020 tarihinde resmi olarak kurulan Toroslar Mimar Sinan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi "TORMİS" markalı kimyasal temizlik ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına çaba harcayan öğretmen, öğrenci ve personellerine tebrik dileklerini ileten Müdür Faruk Erol, "Okulumuz pandemi süreci boyunca, adeta bir fabrika gibi çalışarak 92.500 ton el dezenfektanı, 212.300 ton yüzey dezenfektanı, 18.500 ton sıvı sabun, 57.300 ton genel ve yüzey temizleyici, 23.200 ton çamaşır suyu, 3.200 ton bulaşık deterjanı, 57 adet el ve ayak basmalı dezenfektan standı ve 1 adet sensörlü el dezenfektan standı üretimini gerçekleştirdi. Ürünlerimiz, hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde yurt genelinde talep görmektedir. Emeği geçen bütün öğretmen ve personellerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Meslek Lisesi Memleket Meselesi" Sloganı İle Hareket Ediyoruz

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınının yaşandığı bugünlerde Mersin Toroslar Mimar Sinan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, üretim mevzuatlarına uygun ve steril bir ortamda, iş sağlığı koruyucu tedbirleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan tüm ürünleri üretip ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığının altını çizen Müdür Erol, " ’’Meslek Lisesi Memleket Meselesi’’ sloganı ile hareket eden oklumuzun misyonu; Öğrencilerimizi millî kültürümüzün temellerinden olan ahilik anlayışıyla ve bu anlayışa özgü iş ahlakı değerleriyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Kalem tutan eller bugün üretim çarkını döndürüyor" dedi.

"Ülkemizin Kovid 19 Salgını Mücadelesine Katkı Sağlamaktan Büyük Kıvanç Duyuyoruz"

Yeni kimya atölyesinde AR-GE çalışmaları için özel bir alanı olduğununda altını çizen Faruk Erol, "Okulda sürdürülebilir üretim ve eğitim içinde fizibilite çalışması yapılması sonucunda, meslekî ve teknik eğitimin öncelikleri arasında olan ‘’meslekî ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek’’ ilkesi doğrultusunda 2 idareci ve 6 öğretmen, Toroslar Mimar Sinan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi (DÖSE) 2020 yıl sonu kârını almayarak (yatırıma dönüştürerek) ülkemize katma değer sağlanması için 405 metre kareden oluşan yeni kimya üretim atölyesi 400.000 TL kurulmasını sağlamıştır. Bu atölyede yeni ürünler, özellikle de iç ve dış cephe boyası üretimi yapılacak ve bu atölyemizin açılması ile birlikte günlük üretim kapasitemiz de artacaktır. Ayrıca yeni kimya atölyemizde AR-GE çalışmaları için özel bir alanımız da mevcuttur. Okulumuzun üretimleri ile ülkemizin kovid 19 salgını mücadelesine katkı sağlamaktan büyük kıvanç duyuyoruz, Millî Eğitim Bakanlığı, Mersin İl Milli Eğitim Müdürümüz Adem Koca ve ilçe millî eğitim müdürlükleri çalışmalarımızı sonuna kadar desteklemektedir" dedi.