ERDEMLİLİLER DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN TOLLU'YA ZİYARET

Mersin'in Merkez İlçelerinde yaşayan Erdemlililer tarafından kurulan Erdemlililer Derneği Yönetim Kurulu , Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu ziyaret etti.

Yapılan ilk genel kurulda, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Avukat Ali Gölcük beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri ; Prof.Dr.Selma Erat ,Okul Müdürleri Ümmühan Kılıç, Halil Sarı ,Sağlık-Sen İl Başkanı Hasan Özer ve Mali Müşavir Aytur Gezer ile, Erfemli Kaymakamı Avni Kula ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu makamlarında ziyaret ederek Dernek amaç ve faaliyetleri hakkında bilgi verip,Erdemli'nin sorunları üzerine fikir alışverişinde bulundular.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yaptıkları açıklamalarda Derneğin önemli bir ihtiyacı gidererek sivil toplum alanında ciddi bir boşluğun doldurulduğunun altını çizdiler ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ettiler, başarılar dilediler.

Erdemlililer Derneği Başkanı Ali Gölcük de Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrrem Tollu ile sürekli istişare halinde olarak Erdemli için çalışacaklarını ifade ederek misafirperverlikleri ve destekleri için Kaymakam Kula'ya ve Belediye Başkanı Tollu'ya teşekkür etti.