ERDEMLİLİLER DERNEĞİ BAŞKANI GÖLCÜK MODERN ERİŞİM OKULLARINI ZİYARET ETTİ

Mersin Erdemlililer Derneği Başkanı Ali Gölcük , Mersin'de Eğitim alanında başarıları ile kendinden söz ettiren Modern Erişim Okullarını ziyaret etti.

Erdemlililer Derneği Başkanı Ali Gölcük beraberinde yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte , Mersin'de eğitim alanında başarıları ile kendisinden söz ettiren Modern Erişim Okullarını ziyaret ederek Okullar Kurucusu Eğitimci ve İş insanı Ferdi Çokkeser ile sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Gölcük , eğitim alanında önemli başarılara imza atan , Erdemlili İş insanı Ferdi Çokkeser'in eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmaları takdirle takip ettiğini ve bir Erdemlili olarak , "Mersin'de bir çok insana istihdam yaratan hemşehrimiz Çokkeser ile gurur duyuyoruz" dedi.

Modern Erişim Okulları Kurucusu Ferdi Çokkeser de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek , Erdemlili hemşehrilerimizi Mersin'de bir araya getiren Dernek Başkanı ve yöneticilerine teşekkkür ederek her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.