ERDEMLİLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODA BAŞKANI TÜRKİLİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Mersin Erdemli İlçesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri , Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı görevine seçilen Emin Levent Türkili ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Erdemli SMMMO temsilcisi Fatih Taşyürek önderliğindeki heyet Mersin SMMMO Başkanı Emin Levent Türkili'ni makamında ziyaret ederek tebrik ettiler ve başarılar dildiler. Oda Sekreteri Ersin Özer ve Denetleme kurulu üyelerinin de hazır olduğu ziyarette , Oda Başkanı Türkili ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek heyete teşekkür etti.Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarının önemine vurgu yapan Türkili , her zaman meslektaşlarının yanında olduğunu belirtti.