ERDEMLİ’DE SPOR MERKEZLERİNE KADINLARDAN YOĞUN İLGİ

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkezlerde kadınlar, fitness, step-aerobik, zumba, pilates yaparak hem formda kalıyorlar hem de stres atıyorlar. Spor Merkezinde kadınlar kapsamlı bir taramadan geçerek, sağlık bir şekilde kilo vermeleri sağlanıyor.

“1000 kişilik kapasite ile haftanın 5 günü hizmet veriyoruz”

Kontrollü normalleşme sürecinde yoğun bir talebin olduğunu ifade eden Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kamil Boran, “3 yıl önce belediye başkanımızın talimatıyla faaliyete geçirdiğimiz Spor İşleri Müdürlüğü kapsamında açtığımız kadınlara özel spor salonumuz, bin kişilik kapasitesi ile haftanın 5 günü hizmet vermektedir. Pandemi sonrası normalleşme dönemiyle beraber taleplerin artmasıyla, iki bayan beden eğitimi öğretmenimizle hizmet etmekteyiz. Haftanın iki günü merkezimizde vücut analizi yapılarak, beslenme reçeteleri hazırlanmakta ve her bir kursiyerin dosyası takip edilmektedir. Kurslarımız seanslar halinde, pandemi döneminde normalleşmeyle beraber 15-20 kişilik gruplar halinde devam etmektedir. Merkezde step, aerobik, pilates ve egzersiz hizmetleri verilmektedir. Hijyenik ve pandemi kurallarına uygun merkezimize bütün kadınları bekliyoruz” dedi.