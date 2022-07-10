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ERDEMLİ BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİBİ 300 AİLEYE KURBAN ETİ DAĞITTI
Mersin’in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 300 aileye kurban eti dağıtıldı.
GÜNCEL 10.07.2022, 16:03 10.07.2022, 22:37
Mersin’in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 300 aileye kurban eti dağıtıldı.
Yıl içerisinde periyodik aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere binlerce gıda paketi yardımında bulunan Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Ekipler, kesilen kurban etlerini bir bir özenle paketleyerek ailelere ulaştırdı. 300 aileye et dağıtan ekiplerin önümüzdeki günlerde de yardımlara devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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