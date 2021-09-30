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EMRE SEVEN’İN MERSİN-KKTC ARASI YÜZÜŞÜ YARIM KALDI

Milli yüzücü Emre Seven’in dün sabaha karşı Mersin’in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne başladığı yüzüşü yarım kaldı.

GÜNCEL 30.09.2021, 16:39
EMRE SEVEN’İN MERSİN-KKTC ARASI YÜZÜŞÜ YARIM KALDI
Seven, 29 Eylül sabahı 05.26’da Anamur Burnu’ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğru ilk kulacını attı. 69 kilometrelik ilk parkurun 26 kilometresini tamamlayan yüzücü 16 saat boyunca kulaç attı. Geçen sene yarıda kalan yüzme denemesini bu sene gerçekleştirmeyi hedefleyen Seven’in yüzüşü bir kez daha yarım kaldı. Uygun olmayan hava koşulları ve ters akıntı nedeniyle yüzücünün tekneye alınmasıyla yüzüş sona erdirildi.
Emre Seven geçen sene de aynı olumsuzluklar nedeniyle yüzüşü tamamlayamamıştı.
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