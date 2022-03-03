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EMRE DURU'DAN MERSINTIME GAZETESİNE ZİYARET
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, MERSINTIME Gazetesi imtiyaz sahibi Aytur Gezer’i ziyaret etti.
GÜNCEL 03.03.2022, 12:42 03.03.2022, 13:14
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve MERSINTIME Gazetesi imtiyaz sahibi Aytur Gezer’i ziyaret ederek 1-7 Mart Muhasebeciler Haftasını kutladı.
Muhasebecilik mesleğinin önemine de değinen Duru “Ekonomimizin can damarı, sayılarla büyük işler başaran tüm muhasebecilerimizin, muhasebe günü kutlu olsun” dedi.
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