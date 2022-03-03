EMRE DURU'DAN MERSINTIME GAZETESİNE ZİYARET

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve MERSINTIME Gazetesi imtiyaz sahibi Aytur Gezer’i ziyaret ederek 1-7 Mart Muhasebeciler Haftasını kutladı.

Muhasebecilik mesleğinin önemine de değinen Duru “Ekonomimizin can damarı, sayılarla büyük işler başaran tüm muhasebecilerimizin, muhasebe günü kutlu olsun” dedi.