DÜNYANIN EN GÜÇLÜ SATRANÇ USTASI MERSİN'DE

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yaşta herkese spor yaptırma adına başlatılan “Her Ay Bir Branş Tanıtımı” projesi kapsamında Satranç Branşı tanıtımları devam ediyor.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç Federasyonu Mersin İl temsilciliği tarafından Dünya'nın en güçlü Satranç Ustası GM Melyis Annabrrdiev ve Milli sporcu Begüm Aladağ'ın katılımıyla Forum AVM'de düzenlenen Satranç tanıtımlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Branş tanıtımlarına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir , "Bu yıl hayata geçirdiğimiz ve 12 aya yazdığımız 'Her Ay Bir Branş Tanıtımı' etkinliklerimiz kapsamında Mart ayını Satranç ayı olarak belirledik ve çeşitli etkinliklerle tanıtımlarımız devam ediyor. Forum AVM de düzenlediğimiz etkinliğimize Dünya'nın en güçlü Satranç Ustası GM Melyis Annabrrdiev ve Milli sporcumuz Begüm Aladağ'ı davet ederek bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliğe 7'den 70'e vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Satranç branşı tanıtımlarımızı Mart ayı boyunca çeşit etkinliklerle devam edecek.