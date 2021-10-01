DR. ÜNLÜ VE DR. OK ' TAN MERSİN İL GÖÇ İDARESİ'NE ZİYARET

Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü ve Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok , Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü ziyaretinin ardından Mersin'de faaliyet gösteren Kanaat önderleri ile Mersin Valiliği'nde düzenlenen toplantıda bir araya gelerek uyuma yönelik bilgilendirmede bulunarak Kanaat Önderleri tarafından sunulan görüş ve önerileri de değerlendirdi.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya ziyarette bulunan Dr. Gökçe OK, Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve MERGÖÇ arasında imzalanan protokol ile “Mersin’de Bulunan Yabancı Girişimcilerin Kent Ekonomisine Katkısı ve Geleceğe Dönük Girişim ve İstihdam Alanlarının Belirlenmesi” adındaki proje sunumu gerçekleştirildi, toplantı sonunda Dr. Ok Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün stilize ay yıldız ile kırlangıç figürünün el oyması plaketi Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya takdim etti.