Flaş HaberDEMİR'DEN YILIN ÖĞRETMENİNE MİLLİ DAVET
Son Dakika
DR. UÇAR’DAN MERSİNTİME GAZETESİ’NE DOSTLUK ZİYARETİ
Mersin Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ruhsar Uçar, MERSİNTİME Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aytur Gezer’e dostluk ziyaretinde bulundu.
GÜNCEL 29.11.2021, 16:52 29.11.2021, 19:44
Mersin Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ruhsar Uçar, MERSİNTİME Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aytur Gezer’e dostluk ziyaretinde bulundu.
MERSİNTİME Gazetesi’ni ziyaret eden Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ruhsar Uçar İmtiyaz Sahibi Aytur Gezer ile hoş sohbette bulundu.
Ziyaret dolayısıyla mutluluğunu dile getiren Aytur Gezer “Mersinimizin kanatsız meleklerinden, bulunduğu her ortama değer katan vefalı dost Dr. Ruhsar Uçar, bizleri ziyaretleriyle onurlandırdı, müteşekkiriz” diyerek teşekkür etti.
18
kapalı
Namaz Vakti 29 Kasım 2021
|İmsak
|06:02
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:35
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:33
|Yatsı
|18:52
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Valencia
|15
|19
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Cádiz
|15
|12
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7