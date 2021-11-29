DR. UÇAR’DAN MERSİNTİME GAZETESİ’NE DOSTLUK ZİYARETİ

Mersin Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ruhsar Uçar, MERSİNTİME Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aytur Gezer’e dostluk ziyaretinde bulundu.

MERSİNTİME Gazetesi’ni ziyaret eden Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ruhsar Uçar İmtiyaz Sahibi Aytur Gezer ile hoş sohbette bulundu.

Ziyaret dolayısıyla mutluluğunu dile getiren Aytur Gezer “Mersinimizin kanatsız meleklerinden, bulunduğu her ortama değer katan vefalı dost Dr. Ruhsar Uçar, bizleri ziyaretleriyle onurlandırdı, müteşekkiriz” diyerek teşekkür etti.