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DR. ÖZARSLAN KADIKÖY'DE DE ÖZARSLAN
İstanbul Kadıköy İlçesi Kaymakamı Dr.Mustafa Özarslan , ahde vefası ile , Halk ile , Esnaf ile bütünleşen ziyaretleri ile, tevazusu ile fark yaratmaya , gönüllerde iz bırakmaya devam ediyor.
GÜNCEL 04.12.2021, 20:51 04.12.2021, 20:59
İstanbul Kadıköy İlçesi Kaymakamı Dr.Mustafa Özarslan , ahde vefası ile , Halk ile , Esnaf ile bütünleşen ziyaretleri ile, tevazusu ile fark yaratmaya , gönüllerde iz bırakmaya devam ediyor.
2012 -2017 Yılları arasında Mersin Yenişehir İlçesi Kaymakamlığı yaptığı dönemde , yaptığı çalışmalar, hayata geçirdiği örnek projeler ile Mersin'lilerin gönlünü fetheden Kadıköy Kaymakamı Dr. Özarslan Kadıköy'de de fark yaratmaya devam ediyor.
Yenişehir İlçesi'nde yaptığı Mahalle Toplantıları ile Devlet - Millet buluşmasını Vatandaşların evinde gerçekleştiren , fakirhanelere misafir olarak onlara devlet sizin yanınızda mutluluğunu yaşatarak garip gurabnın hayır duasını alan Özarslan , Kadıköy'de de esnaf ziyaretleri ile dar gelirli vatandaşların hanelerine yaptığı ziyaretler ile Kadıköy'de takdir toplamaya devam ediyor.
Kadıköy Kaymakamı Dr. Özarslan , 8 Ekim 1994 yılında Van Çatak İlçesi'ndeÖğretmen olarak görev yapmakta iken Bingöl Karayolunda hain terör örgütü tarafından şehit edilen Öğretmen Hayati Kapukaya'nın kızı Zeynep Betül'ün mutlu gününde '' Babası şehit olduğunda Zeynep Betül henüz 2 aylıktı.Unutmadık. Hafızamız;milletimizin en kuvvetli savunma zırhıdır '' diyerek nikah şahitliğini yaptı ve kutsal vatan topraklarının bütünlüğü , milletin birliği ve devletin bekası için şehadete yürüyen aziz şehitlerin emanetine sahip çıkarak bir kez daha gönülleri fethetti.
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