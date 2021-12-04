DR. ÖZARSLAN KADIKÖY'DE DE ÖZARSLAN

İstanbul Kadıköy İlçesi Kaymakamı Dr.Mustafa Özarslan , ahde vefası ile , Halk ile , Esnaf ile bütünleşen ziyaretleri ile, tevazusu ile fark yaratmaya , gönüllerde iz bırakmaya devam ediyor.

2012 -2017 Yılları arasında Mersin Yenişehir İlçesi Kaymakamlığı yaptığı dönemde , yaptığı çalışmalar, hayata geçirdiği örnek projeler ile Mersin'lilerin gönlünü fetheden Kadıköy Kaymakamı Dr. Özarslan Kadıköy'de de fark yaratmaya devam ediyor.

Yenişehir İlçesi'nde yaptığı Mahalle Toplantıları ile Devlet - Millet buluşmasını Vatandaşların evinde gerçekleştiren , fakirhanelere misafir olarak onlara devlet sizin yanınızda mutluluğunu yaşatarak garip gurabnın hayır duasını alan Özarslan , Kadıköy'de de esnaf ziyaretleri ile dar gelirli vatandaşların hanelerine yaptığı ziyaretler ile Kadıköy'de takdir toplamaya devam ediyor.