DOĞU AKDENİZDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Mersin’de yarından itibaren Cuma sabahına kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Mersin’de yarından itibaren Cuma sabahına kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Adana Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinde Mersin çevresinden başlayarak akşam saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Yağışların bin 500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde başlaması, zamanla yerde kar örtüsü oluşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, kuvvetli yağışın neden olabileceği sel, su baskını, kıyı kesimlerde yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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