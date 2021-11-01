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DOĞU AKDENİZ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Doğu Akdeniz Bölgesi’nin yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına gireceği bildirildi.
GÜNCEL 01.11.2021, 15:15 01.11.2021, 15:50
Doğu Akdeniz Bölgesi’nin yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına gireceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, Mersin il geneli ile Adana’nın kuzeyi ve iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, yağışlar dolayısıyla ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
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