DEMİR AKKUM GENÇLİK KAMPINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Akkum Gençlik Kampında yapılan bakım onarım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Silifke Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe ile birlikte bakım onarım ve yenileme çalışmalarında sona yaklaşılan Akkum Gençlik Kampında incelemelerde bulundu.

Akkum Gençlik kapında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Demir, Akkum Gençlik kampında yapılan bakım onarım ve yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, önümüzdeki sezona yetiştirip gençlerin hizmetine sunmayı planladıklarını söyledi.