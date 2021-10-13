D-400 ÜZERİNDE BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil yaşam alanları için dikim ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi Ekipleri’nin sorumluluğunda olan D-400 karayolu orta refüjünün Organize Sanayi Bölgesi kavşağı ile Adana il sınırına kadar olan bölümünde de bakım, temizlik ve budama faaliyetleri sürekli şekilde uygulanıyor.

Tarsus merkezde yer alan tüm cadde ve bulvarlarda bakım, temizlik ve budama faaliyeti yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yine araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu D-400 karayolunun refüj bölümünde de temizlik, bitki dikim, genç sürgün budama ve ağaç form budama işlemini yerine getiriyor.

Bağlı mahalle grup yollarında tehlike arz eden ağaçların kontrollü şekilde budanması, ayrıca cadde ve bulvarlar üzerindeki ağaçlarda da form budama çalışması yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanında olan Devlet Parkı Mesire Alanı, Atatürk ve Gençlik Parkı, Ötüken Vadi Park, Kültür Park ve Yarenlik Alanında temizlik, sulama, budama, bitki dikim, çapalama, çim biçme ve bakım çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Kentin değişik noktalarında bulunan palmiye ağaçları da uzman ekipler tarafından budanıyor.